Genç kız çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti - Son Dakika
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Genç kız çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti

27.08.2022 03:27

Genç kız çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti 2 yavru köpeği elinden alınan genç kız 4 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulundu Vatandaşlar intihar girişimini film izler gibi izledi Antalya'da elinden alınan 2 yavru köpeğinin ardından bunalıma giren genç kız çıktığı...

Genç kız çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti

2 yavru köpeği elinden alınan genç kız 4 katlı binanın çatısında intihar girişiminde bulundu

Vatandaşlar intihar girişimini film izler gibi izledi

ANTALYA - Antalya'da elinden alınan 2 yavru köpeğinin ardından bunalıma giren genç kız çıktığı çatıda intihar girişiminde bulundu. Köpekleri getirilen kız, 1.5 saatin ardından eyleminden vazgeçti.

Olay, saat 18.30 sırasında Kepez İlçesi Yeni Emek Mahallesi, Ceyhan Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binada yaşandı. 32 yaşındaki E.Ç., uzun süredir baktığı iki yavru köpeğin kendisinden alınması üzerine bunalıma girdi. 4 katlı binanın çatısına çıkan genç kız köpeklerinin geri getirilmesini istedi. E.Ç.'yi çatıda görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çatının uç noktasında duran ve ayaklarını sarkıtan E.Ç.'nin eyleminden vazgeçmemesi üzerine itfaiye ekipleri şişme yatak açtı. Polisler ise yanına yaklaşmadığı genç kızı karşı binadan konuşarak ikna etmeye çalıştı. Meraklı kalabalık ise o anları hem izledi hem de cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Caddenin bir tarafı ise güvenlik şeridiyle araç geçişine kapatıldı. Bunun ardından kalabalık refüje oturup bu kez oradan izlemeye devam etti. Yaklaşık 1.5 saat çatıda kalan E.Ç., eyleminden vazgeçmek için köpeklerinin getirilmesini istedi. 2 yavru köpeğin çatıya getirilmesinin ardından eylemine son veren E.Ç, polis ekiplerince çatıdan indirildi. Meraklı kalabalık ise genç kızın kurtarılmasını alkışlarla kutladı.

Kısa süreli baygınlık geçiren E.Ç., hasta taşıma brandası ile ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan E.Ç'.nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti Çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti Korkuteli'nde aşure günü etkinliği Korkuteli'nde aşure günü etkinliği
Kaynak: İHA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç kız çatıdaki eyleminden köpeklerine kavuşunca vazgeçti - Son Dakika
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