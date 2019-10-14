Son Dakika Haberleri: Genç kız çığlık attı, metrobüsteki şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Genç kız çığlık attı, metrobüsteki şüpheli yakalandı

Genç kız çığlık attı, metrobüsteki şüpheli yakalandı

1 saat önce

METROBÜSTE genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı.

Genç kız çığlık attı, metrobüsteki şüpheli yakalandı, System.String[]

METROBÜSTE genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı. Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü. Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu. Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi   E. D.'yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.' yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Metrobüslerden ve metrobüs durağından görüntüler

-Genç kız güvenlik görevlisinin yanında (Yüzü görünmeyen başörtülü) ve polislerle giderken

-Şüpheli güvenlik görevlisi kulübesinde

-Şüpheli, polislerin arasında götürülürken ve ekip aracına bindirilirken


Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:22 Kaynak: DHA
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Genç kız çığlık attı, metrobüsteki şüpheli yakalandı
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