Son Dakika Haberleri: Genç kız denizde boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Genç kız denizde boğuldu

Genç kız denizde boğuldu

37 dakika önce

Tatil için ailesiyle birlikte Antalya'nın Alanya ilçesinde gelen 19 yaşındaki genç kız, girdiği denizde boğuldu.

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Tatil için ailesiyle birlikte Antalya'nın Alanya ilçesinde gelen 19 yaşındaki genç kız, girdiği denizde boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan tatil için ailesiyle birlikte Alanya'ya gelen Didem Çetinel (19) serinlemek için Kestel Mahallesi'ndeki otelin plajında denize girdi. Denizde batıp çıkmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan Çetinel, çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Aşırı derecede su yuttuğu tespit edilen Çetinel doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Talihsiz kızın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:33 Kaynak: İHA
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