Genç kız Ege'de hayata 3'üncü kez bağlandı - Son Dakika

Genç hastayı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Uçkun'a daha önce 2 kez karaciğer nakli yapıldığını ve benzer duruma dünyada ender rastlandığını söyledi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi, pandemi sürecinde de faaliyetlerini sürdürüyor. Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve ekibi, çocukluğundan bu yana EÜTF Hastanesinde takibi yapılan 17 yaşındaki Funda Uçkun'a 3'üncü kez karaciğer nakli yaptı. Henüz 4 yaşındayken Hepatit A nedeniyle EÜ'ye başvuran Uçkun'a o dönem biri kadavradan olmak üzere 2 kez karaciğer nakli yapıldı. Sağlığına kavuşan Uçkun'a nakledilen karaciğer, genç kızın büyümesi üzerine yetersiz kalınca bir kez daha nakil kararı alındı. Uçkun'un kuzeni Elvan Yayvu (25),dokusunun uyuştuğunu öğrenince donör olup karaciğerinin bir bölümünü bağışladı. Başarılı bir ameliyatın ardından 3'üncü kez hayata bağlanan genç kız, heyecanla taburcu olacağı günü bekliyor.

REKTÖR BUDAK ZİYARET ETTİ

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi ve hastane yönetimiyle genç hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta hakkında bilgi alan Rektör Budak, "Organ Nakil Merkezinde Murat hocamızın liderliğinde ekip olarak, çocukluğundan bu yana 2 kez karaciğer nakli yapılan Funda Uçkun'un vücudunun gelişimi nedeniyle karaciğerin yetersiz kalması üzerine şu an 3'üncü kez karaciğer nakli yapıldı. Çocukluk yaşından bu yana 3 kez karaciğer nakli yapılması ülkemizde ve dünyada ender rastlanan bir durum. Organ Nakli Merkezimizin öğretim üyelerini bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

BENZER VAKALARIN SAYISI ÇOK AZ

Genç hastayı çocukluk döneminden bu yana takip eden Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Funda Çetin, "Yaklaşık 8 yıl önce yine Murat hocamız ve ekibi, ani başlangıçlı bir karaciğer yetmezliği nedeniyle hayati tehlikesi olan hastamıza organ naklini yapmıştı. Funda şu an çok güzel genç bir kız oldu. Karaciğerinin boyutları küçük kalınca, Murat hocamız 3'üncü kez karaciğer naklini yaptı" diye konuştu.

Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeytunlu ise "Aynı hastaya 3'üncü kez yapılan bir ameliyat gibi benzer vakaların sayısı çok az. Ülkemizde en büyük sıkıntılardan biri de organ bağışının az olması. Organı canlı vericiden aldık. Kuzeni, 'Ben Fundayı yaşatmak istiyorum' dedi ve organını bağışladı. İkisinin de durumu şu an iyi" dedi.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Başarılı bir öğrenci olan Uçkun, doktor olmayı hedeflediğini söyledi. Genç kızın kuzeni ise "Kuzenime karaciğerimi bağışladım ve çok mutluyum. Herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum. Çok zor bir şey değil ve bir hayat kurtarıyoruz ne mutlu bizlere" diye konuştu.