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Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti - Son Dakika

Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

07.10.2021 17:03
Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Hasret Tutal, otomobilde, erkek arkadaşı Şervan Bekir Gülel'in ruhsatlı tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Gülel, kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti.

Dün gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda meydana gelen olayda otomobille gezmeye çıkan Şervan Bekir Gülel ve kız arkadaşı yol üzerinde durarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN MURTARILAMADI

Çevredekiler, araca koştuklarında Hasret Tutal'ın vurulduğunu gördü. Gülel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasret Tutal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SAVUNMASINDA "KAZARA VURDUM" DEDİ

Gözaltına alınan Servan Bekir Gülel'in ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği belirtildi. Hasret Tutal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Servan Bekir Gülel'in sorgusunun sürdüğü bildirildi.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız, erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti - Son Dakika


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