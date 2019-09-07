Son Dakika Haberleri: Genç kız, evden çıkmasına izin vermeyen ablasını darbedip kardeşlerini rehin aldı
Son Dakika Güncel Haber

Genç kız, evden çıkmasına izin vermeyen ablasını darbedip kardeşlerini rehin aldı

49 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, P.B. (17), arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmasına izin vermeyen ablası H.B.'yi darbedip, kardeşleri down sendromlu H.B.(11) ile E.B.'yi (10) bıçakla rehin aldı.

Genç kız, evden çıkmasına izin vermeyen ablasını darbedip kardeşlerini rehin aldı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, P.B. (17), arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmasına izin vermeyen ablası H.B.'yi darbedip, kardeşleri down sendromlu H.B.(11) ile E.B.'yi (10) bıçakla rehin aldı. Sinir krizi geçiren, polisin, yarım saatlik çabası sonucu ikna edilen genç kız, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, Murat Mahallesi 2464 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Arkadaşıyla buluşmak için evden çıkmak isteyen P.B.'ye ablası H.B. izin vermedi. P.B. direnince, ablası kapıları kilitleyip, anahtarı evin bahçesine attı. Dışarı çıkmayı başaramayan P.B. sinir krizi geçirip, önce ablasını darbetti, ardından da kardeşleri down sendromlu H.B. ile E.B.'yi bıçakla rehin aldı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık ikna çabasının ardından kardeşlerini serbest bırakan P.B.'yi sakinleştiremeyince, kelepçe takarak ambulansa bindirdi. Hem kendi yakınlarına, hem de polislere bağıran genç kız, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSPARK değnekçilerine 2. operasyon: Dün gözaltına alınan şahıs yine gözaltına alındı
İlçeyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Şüpheliyi linç etmek istediler FSM'de polis operasyon düzenledi, trafik bir süreliğine tamamen durdu Kocasının başını keserle ezerek öldüren kadın, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 19:43:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç kız, evden çıkmasına izin vermeyen ablasını darbedip kardeşlerini rehin aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]