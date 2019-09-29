Son Dakika Haberleri: Genç kız evinde başından vuruldu
Son Dakika Güncel Haber

Genç kız evinde başından vuruldu

34 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, evinde başından vurulmuş halde bulunan Tuğçe Baran (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Genç kız evinde başından vuruldu, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde, evinde başından vurulmuş halde bulunan Tuğçe Baran (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 sokakta meydana geldi. İddiya göre, bugün öğlen saatlerinde Tuğçe Baran'ın evinden silah seslerini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş şekilde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçark uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve mobese kameralarını da incelemeye aldı. Soruşturma sürdürülüyor.



Tuğçe Baran, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti
Ünlü model Mayka Kukucova'nın milyarder sevgilisi Andrew Bush'u kıskançlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 00:15:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç kız evinde başından vuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]