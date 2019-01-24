Son Dakika Haberleri: Genç Kız Evinin Önünde Kapkaça Uğradı... O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi

Genç Kız Evinin Önünde Kapkaça Uğradı... O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi

17 dakika önce

Genç kız evinin önünde kapkaça uğradı.

Genç kız evinin önünde kapkaça uğradı... O anlar saniye saniye görüntülendi
- Anne Aynur Çelik: "Kapkaççı dehşeti evimizin önüne kadar geldi"

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletli 2 kapkaççı genç bir kızın çantasını alarak kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kapkaç olayı Gaziantep'in Çağdaş mahallesinde meydana geldi. motosikletli iki hırsız mahallede keşif yaparken evine giden S.Ç. isimli bir kadını gözlerine kestirdi. Kapkaççılar evinin kapısını açmaya çalışan S.Ç.'nin çantasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Ne yapacağını şaşıran kadın, çevreden yardım istedi. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kapkaç mağduru S.Ç'nin annesi Aynur Çelik caydırıcı cezaların gelmesini istediklerini belirterek, şehir eşkiyalarının evlerinin önüne kadar geldiğini ifade etti.
Polis motosikletli kapkaççıların yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Gaziantep, Aynur Çelik, Genç, 3. Sayfa
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