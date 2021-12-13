Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü soruşturmada Selva El Hinedi'nin sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye giderken bıçaklı saldırıya uğradığını tespit etti.
Ekipler, yaptığı incelemede eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı tespit edilen Selva El Hinedi'nin evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını devam ettiriyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Genç kız, evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldü - Son Dakika