Genç kız feci kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kontrolden çıkıp kayalıklara çarparak ters dönen araçtan fırlayan 22 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Andifli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burcu Göktepe (22) idaresindeki 07 EHC 44 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçtan fırlarken, takla atan araç yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kaza sonrası ağır yaralanan Göktepe, ihbarla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göktepe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göktepe'nin daha önce CHP Kaş İlçe Merkezi'nde asistan olarak çalıştığı öğrenildi. - ANTALYA