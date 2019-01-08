Son Dakika Haberleri: Genç Kız Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

Genç Kız Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi

36 dakika önce

Eskişehirde aile ziyaretinde hayatını kaybeden Şaphane İlkokul Müdürü Musta Dertli'nin kızı, Bilecik Orman İşletme Memuru Cahide Dertli, doğduğu köyde toprağa verildi.

Genç Kız Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi, System.String[]
Eskişehirde aile ziyaretinde hayatını kaybeden Şaphane İlkokul Müdürü Musta Dertli'nin kızı, Bilecik Orman İşletme Memuru Cahide Dertli, doğduğu köyde toprağa verildi.

Bilecik Orman işletme Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan ve Eskişehir'e Annesini ziyarete gittiği sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden Şaphane İlkokul Müdürü Mustafa Dertli'nin kızı 24 yaşındaki Cahide Dertli, doğduğu köy olan Hisarcık Kutlubeyler köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye, Kütahya Milli Eğitim ilçe Müdürleri, Bilecik Orman İşletme Şefi Erkan Yurt ve çalışanları, Cahide Dertli'nin Eskişehir'den arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:16 Kaynak: İHA

Eskişehir, Şaphane, Bilecik, Yaşam
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