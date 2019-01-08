Genç Kız Gözyaşları Arasında Toprağa Verildi
36 dakika önce
Eskişehirde aile ziyaretinde hayatını kaybeden Şaphane İlkokul Müdürü Musta Dertli'nin kızı, Bilecik Orman İşletme Memuru Cahide Dertli, doğduğu köyde toprağa verildi.
Eskişehirde aile ziyaretinde hayatını kaybeden Şaphane
İlkokul Müdürü Musta Dertli'nin kızı, Bilecik
Orman İşletme Memuru Cahide Dertli, doğduğu köyde toprağa verildi.
Bilecik Orman işletme Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan ve Eskişehir'e Annesini ziyarete gittiği sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden Şaphane İlkokul Müdürü Mustafa Dertli'nin kızı 24 yaşındaki Cahide Dertli, doğduğu köy olan Hisarcık
Kutlubeyler köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazeye, Kütahya
Milli Eğitim ilçe Müdürleri, Bilecik Orman İşletme Şefi Erkan Yurt ve çalışanları, Cahide Dertli'nin Eskişehir'den arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:16 Kaynak: İHA
Yunus Emre Termik Santrali 1,4 Milyar Liraya Satışa Çıkıyor
Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelli Öğrenciler İçin Sesli Kitap Projesi!
Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı