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Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

3 saat önce

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gittiKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesine hareket halinde olan otobüsten inmeye çalışan genç kızın feci şekilde can verdiği o anlar kameraya yansıdı.

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesine hareket halinde olan otobüsten inmeye çalışan genç kızın feci şekilde can verdiği o anlar kameraya yansıdı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Gönül Açar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız, otobüsün kapısına doğru yaklaştı. Acar, hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalıştı. Yere düşen genç kız ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri sürücü Y.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay anı kameraya saniye saniye yansıdı
Öte yandan, Günay Gönülaçar'ın feci şekilde can verdiği anlar otobüsün kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda otobüs sürücüsü durmak için yavaşlarken otobüsün kapısını açıyor. Oturduğu koltuktan kalkan Gönül Açar, hızla kapıya doğru yürüyerek hareket halindeki otobüsten inmeye çalışıyor. Otobüs sürücüsünün uyarısını fark etmeyen Gönül Açar, yere düşüyor. Olayı gören araçtakiler panikle, genç kızın yardımına koşuyor.
Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti
Genç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
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