Son Dakika Haberleri: Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti
Son Dakika Güncel Haber

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

3 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bir genç kızın halk otobüsten inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bir genç kızın halk otobüsten inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız, otobüsün kapısına doğru yaklaştı. Hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalışan genç kız düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü Y.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Günay Gönülaçar'ın hayatını kaybettiği kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kızın düşme anı ve araçtakilerin panikle genç kızın yardımına koşma anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
(İHA)
Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti
Kocaeli, Gebze, Genç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da feci kaza! Minibüse çarpan otobüs, iş yerine girdi: 1 ölü, 3 yaralı TÜBİTAK personel alacak! İşte kadrolar Çöp konteynerini nakliye olarak kullanan gençler sosyal medyayı salladı Çocuklarını göremediğini iddia etti, adliye penceresinde intihara kalkıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:10:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]