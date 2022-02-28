Genç kız hap içerek intihara teşebbüs etti - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kız hap içerek intihara teşebbüs etti

28.02.2022 09:33
Genç kız hap içerek intihara teşebbüs etti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan intihara teşebbüs vakasında genç kız hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan intihara teşebbüs vakasında genç kız hastanelik oldu.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde ikametinde 3 farklı ilaç kutusundan toplam 70 adet hapı içen 23 yaşındaki S.A., intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci bulanık olan genç kız, ilaç zehirlenmesi gerekçesiyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan S.A., ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Genç kızın sağlık durumu ciddiyetini korurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Kütahya AFAD'a erişilebilirlik belgesi Kütahya AFAD'a erişilebilirlik belgesi Çorlu'da tüpçüye 3. kez hırsızlık şoku Çorlu'da tüpçüye 3. kez hırsızlık şoku

Tekirdağ, İlaç, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız hap içerek intihara teşebbüs etti - Son Dakika


Son Dakika
09:57 Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna esprili yanıt: Evet, kalça dolgusu
09:49 Rus havayolu şirketi Aeroflot açıkladı! Avrupa'ya yapılacak tüm uçuşlar durduruldu
09:47 6 muhalefet lideri bugün buluşuyor! Güçlendirilmiş parlamenter sistemde neler olacak?
09:46 Market rafları değişiyor! Tüketicileri korumak için artık bunlar yapılamayacak!
09:32 Ukrayna, Putin'in nükleer güç kullanma tehdidini yanıtladı: Dünya için felaket olur ama bu bile bizi durduramaz!
09:26 İşte Rusya ve Ukrayna heyetlerinin birkaç saat sonra buluşacakları salon! Belarus paylaştı
09:18 Demet Özdemir, 113 bin TL olan kombiniyle adeta şov yaptı!
09:03 CNN Türk'ün Kiev diyerek paylaştığı görüntüler oyun videosu çıktı!
08:50 Aşka 12 yıl ara vermişti! Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile olan aşkı da hüsranla sonuçlandı
08:42 İmamoğlu'na zor bir soru yöneltildi! "Hiçbir gazeteci bana sormaya cesaret edemedi" yanıtı kafaları karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 10:09:48. #1.12#
SON DAKİKA: Genç kız hap içerek intihara teşebbüs etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement