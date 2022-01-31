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Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı - Son Dakika

Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı

31.01.2022 14:37
Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı

Samsun'da annesi ile hastaneye gelen 18 yaşındaki genç kız hastane bahçesinde araçların yolunu kesip olay çıkarttı. Vatandaşların duruma tepki göstermesiyle taraflar arasında arbede çıktı, genç kız kendini yere attı. Hastane polisi, jandarma ve özel güvenlik görevlileri genç kızı güçlükle sakinleştirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde edinilen bilgiye göre epilepsi hastası olan 18 yaşındaki E.Ç. adlı genç kız, annesi A.Ç. ile birlikte tedavisi için hastaneye geldi.

Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Korona testi veren, EEG çektirmek için sıra alan E.Ç. aniden rahatsızlık geçirdi. Psikolojik rahatsızlık yaşadığı öğrenilen genç kız aniden taşkınlık yapıp hastane bahçesinde seyir halindeki bir aracın önüne geçip yolu trafiğe kapattı. Araçlar peş peşe kuyruk uluştururken, taşkınlığını sürdüren E.Ç.'nin yolu kapattığını gören vatandaşlar durumu hastane polisi ve jandarma ile hastanenin özel güvenlik görevlilerine haber verdi.

Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı

ARBEDE ÇIKTI

Genç kızın yanına giden hastane polisi ve hastane jandarması yolu açması için kendisine uzun süre dil döktü. Genç kızın yolu açmasını isteyen bazı vatandaşlar ile kızın saldırgan tutumu karşısında arbede yaşandı.

Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı

KENDİNİ YERLERE ATTI

İkna olmayan genç kız kendini yere attı. Görevliler tarafından yerden güçlüklü kaldırılan genç kız daha sonra ikna edilerek polis aracıyla evine götürüldü.

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Jandarma, Hastane, Arbede, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı - Son Dakika


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