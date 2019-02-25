Son Dakika Haberleri: Genç Kız Kansere Yenik Düştü

Genç Kız Kansere Yenik Düştü

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıldır kanseri tedavisi gören Ayşen Melike Demir (20), hayatını kaybetti.

Genç Kız Kansere Yenik Düştü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıldır kanseri tedavisi gören Ayşen Melike Demir (20), hayatını kaybetti. 2018 yılında hem babasını, hem de dedesini kaybeden Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

2 yıl önce yakalandığı amansız kanser hastalığıyla mücadele eden Ayşen Melike Demir (20), Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktorların bütün müdahalesine karşın hayatını kaybetti. 2018 yılında babasını, ardından da dedesini kaybeden kaybeden Demir'in ölüm haberi herkesi yasa boğdu. Ayşen Melike Demir, öğle namazını müteakip Hacı Lütfullah Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığına defnedildi.

Ayşen Melike Demir'in geçen yıl dedesinin ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mektup herkesi duygulandırımıştı. Genç kız paylaşımında şu ifadelere vermişti:

"Dede neden beni bırakıp gittin? Sen kardeşimle, benimle çok ilgilenirdin, şarkı söylerdin, otübüse bindirip İnegöl'ü tur attırırdın. Bize birşeyler alırdın. Sevginden hiç mahrum etmezdin. Neden gittin dede? Sana çok ihtiyacım var. Hayatta olsaydın başımdan 1 dakika ayrılmazdın, üzülürdün, ama belli ettirmezdin. Babaannem de gitti, sen de gittin. Ben sizleri çok özlüyorum. Senin anılarını yok ettiler, evi yıkıp yeni ev aldılar. Eşyalar değişti, senin olan sadece gömleğin kaldı. O da bende. Bazen giyip seni hatırlıyorum. Kendimi o zaman yalnız hissetmiyorum. Sevenlerim çok, ama sizlerin de yaşamanızı isterdim. Bazı insanlar bizi çok üzdü, sen yaşasaydın kimse bizi üzemezdi. Ama olsun, sen nur içinde yat dede. Hiç kemiklerin sızlamasın. Ben iyileştiğimde herkes bizi üzdüğüne pişman olacak".

Ayşen Melike Demir aynı zamanda koyu bir Galatasaray hayranıydı. Genç kızı hastanede yattığı sırada inegöl Galatasaray Dernek yöneticileri ziyaret ederek forma ve atkı hediye etmiş, ayrıca İnegöl Galatasaray Derneği'ne üye yapmıştı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

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