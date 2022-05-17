Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet

17.05.2022 09:21
Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet

Sosyal medyada genç bir kız, bağlama çalan babasının odasına kamera ile girdi. İkilinin düeti, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan çeşitli paylaşımlar viral olmaya devam ediyor. Genç bir kız tarafından yapılan paylaşım ise kısa süre içerisinde çok izlenenler arasına girdi.

BABASINA SÜRPRİZ YAPTI

Genç kız, elindeki telefonun kayıt düğmesine bastıktan sonra kendi odasında bağlama çalan babasının yanına gitti. Kızını gören adamın mutluluğu gözlerinden okundu.

DÜETLERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Kızın odaya girmesinin ardından babası da bağlamanın sesini artırırken, kili arasındaki düet, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

YORUMLAR
500
Karabük'te 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' etkinliği düzenlendi Karabük'te 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' etkinliği düzenlendi Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı

Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet - Son Dakika


Son Dakika
09:13 Valilik duyurdu: İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı
09:10 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin ile evlenen Kumru'yu düğün gününde hangi sürpriz bekliyor?
09:08 Ekonomik kriz ile boğuşan Sri Lanka Başbakanı: Sadece bir günlük petrolümüz kaldı!
08:58 Benzine zam: Litre fiyatı 23 lira sınırına dayandı
08:54 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi ile sesiz sedasız nişanlandı! Törene Dilan'ın saçları damga vurdu
08:52 İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde fabrikada yangın çıktı! Yangın kısa sürede 3 fabrikaya daha sıçradı
08:47 Bir Kürtçe yasağı daha: Muş Valiliği, Metin-Kemal Kahraman'ın konserini iptal etti!
08:42 17 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:37 Azovstal çelik fabrikasından 264 Ukrayna askeri tahliye edildi
08:33 Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine "iktidara hazırlık" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 09:25:18. #1.12#
SON DAKİKA: Genç kız odaya bir anda girdi, babası şaştı kaldı! İşte sosyal medyanın konuştuğu düet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement