Genç Kız Polis Tarafından Böyle Kurtarıldı
58 dakika önce
İstanbul Kadıköy'de denize düşen genç kız, suya atlayan Çevik Kuvvet polisi tarafından kurtarıldı.
İstanbul Kadıköy
'de denize düşen genç kız, suya atlayan Çevik Kuvvet polisi tarafından kurtarıldı.
Olay Kadıköy İskele'de önceki gün meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden denize düşen 16 yaşlarındaki genç kızı fark eden bir çevik kuvvet polisi hemen buz gibi denize atladı. Vatandaşların can simidi attığı çevik kuvvet polisi genç kızı yüzerek kıyıya kadar getirdi. Bu sırada karada bulunan polisler polise demir bir sopa uzatarak kıyıya çıkması için yardım etti. Genç
kız hastaneye kaldırılırken, denizde yaşanan can pazarı kameraya yansıdı. Görüntülerde çevik kuvvet polisi yüzerek kızın yanına gidiyor. Ardından genç kızı can simidi ile kıyıya getiriyor. Kızın bilincinin kapalı olduğu görülürken, diğer polisler demir bir sopa uzatıp kahraman polise yardım ediyor. Görgü şahitleri ise, " Kız beş dakika suda kaldı. Onu gören çevik kuvvet polisi hemen denize atladı. Kızı kurtardı. Büyük korku yaşadık" dedi.
(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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