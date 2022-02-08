Üye Girişi
Genç kız sığındığı evde vuruldu - Son Dakika

Genç kız sığındığı evde vuruldu

08.02.2022 12:12
Genç kız sığındığı evde vuruldu

Adana'da iki kişi tarafından kovalanan genç kız sığındığı evde tabancayla vurularak yaralandı.

Adana'da iki kişi tarafından kovalanan genç kız sığındığı evde tabancayla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Elif Erdem isimli genç kızı iki erkek ile tartıştı. Tartışmanın ardından genç kızı darp edilmeye başlandı. Bunun üzerine Erdem kaçıp kurtulmak istedi. Bir süre koşan genç kız daha sonra bir eve sığındı. Ancak onu kovalayan iki kişi de eve gelerek genç kızı tabancayla kasığından vurdu. İki zanlı kaçarken ev sahipleri olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ise zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Genç kız sığındığı evde vuruldu
Genç kız sığındığı evde vuruldu

YORUMLAR
500

Yeşilyurt, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız sığındığı evde vuruldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
10:46 Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
11:16 Kaşla göz arasında çalışır haldeki otomobili çaldılar! Parçalanmak üzereyken ekipler tarafından bulundu
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 12:22:57. #1.13#
SON DAKİKA: Genç kız sığındığı evde vuruldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement