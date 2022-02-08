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Genç kız sığındığı evde vuruldu - Son Dakika

Genç kız sığındığı evde vuruldu

08.02.2022 21:34
Genç kız sığındığı evde vuruldu

Adana'da iki kişi tarafından kovalanan genç kız sığındığı evde tabancayla vurularak yaralandı.

Adana'da iki kişi tarafından kovalanan genç kız sığındığı evde tabancayla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Elif Erdem isimli genç kızı iki erkek ile tartıştı. Tartışmanın ardından genç kızı darp edilmeye başlandı. Bunun üzerine Erdem kaçıp kurtulmak istedi. Bir süre koşan genç kız daha sonra bir eve sığındı. Ancak onu kovalayan iki kişi de eve gelerek genç kızı tabancayla kasığından vurdu. İki zanlı kaçarken ev sahipleri olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen polis ise zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Genç kız sığındığı evde vuruldu
Genç kız sığındığı evde vuruldu

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Yeşilyurt, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız sığındığı evde vuruldu - Son Dakika


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