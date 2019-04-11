Genç Kız Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
1 saat önce
Genç kız silahla vurulmuş halde bulunduMALATYA - Malatya'da bir genç kız tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu.
Genç
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:34 Kaynak: İHA
kız silahla vurulmuş halde bulundu
MALATYA - Malatya
'da bir genç kız tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Tedavi altına alınan genç kızın intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, Battalgazi
ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dervişler Sokak'ta bulunan bir düğün salonuna ait müştemilatta silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay gelen polis ekipleri, H.E.Y.'yi göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları genç kızı ambulansla Turgut Özal
Tıp Fakültesine kaldırıldı. Ameliyata alınan H.E.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemede bir adet silah bulunurken, genç kızın intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duran polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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