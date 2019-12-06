Son Dakika Haberleri: Genç kız, sokak ortasında dövüldü
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Genç kız, sokak ortasında dövüldü

7 saat önce

BURSA'da bir erkeğin, genç kızı sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Genç kız, sokak ortasında dövüldü, System.String[]

BURSA'da bir erkeğin, genç kızı sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, zanlıyı tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Genç bir erkekle ile kız, sokak ortasında tartışmaya başladı. Kimliği henüz belirlenmeyen erkek, genç kızı darp etmeye başladı. Vücuduna defalarca yumruk darbesi alan genç kız, kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Zaman zaman genç kızı, saçından da sürükleyen şüpheli, bir süre sonra genç kızı da alarak gözden kayboldu. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bursa Emniyet Müdürlüğü, şüpheli ve genç kızı bulmak için çalışma başlattı.


Yıldırım, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:25 Kaynak: DHA
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