Son Dakika Haberleri: Genç kız son anda kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Genç kız son anda kurtarıldı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren genç bir kız boğulma tehlikesi geçirdi.

Genç kız son anda kurtarıldı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren genç bir kız boğulma tehlikesi geçirdi.


Olay, Fevziçakmak Mahallesi Kırkevler Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasemin D. isimli genç kız yüzmek için denize açıldı. Bir süre denizde yüzdükten sonra dengesini kaybeden Yasemin D. su yutmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar genç kızı karaya çıkarmak için müdahale etti.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza müdahale etti. Yasemin D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve diğer yandan ise yetkililerin dalgalı bölgelerde vatandaşların dikkatli olmasını söyledi. - ORDU

Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:55 Kaynak: İHA
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