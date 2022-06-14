Genç kız tartıştığı annesini bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kız tartıştığı annesini bıçakladı

14.06.2022 09:34

Esenyurt'ta bir anne ile kızı arasında çıkan tartışmada ortalık kan gölüne döndü.

Esenyurt'ta bir anne ile kızı arasında çıkan tartışmada ortalık kan gölüne döndü. Birlikte yaşadıkları evde başlayan tartışma bıçaklı saldırıya dönüşürken, yaralı kadın kendini sokağa atarak kurtardı. Kanlar içerisinde yere yığılan anne ise çevredeki vatandaşlara "Allah rızası için ambulans çağırın" derken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Hamide G. isimli kadın ve kızı Esra G. yaşadıkları bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Annesinin kendisini darp etmesine öfkelenen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla annesini bıçakladı. Aldığı darbeler sonucunda kanlar içinde kalan kadın, evden çıkarak kendini sokağa attı. Apartmanın kapısının önüne kanlar içinde yığılan kadın, yardım çığlıkları atmaya başladı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklı saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken, ağır yaralanan Hamide G. isimli vatandaş hastaneye kaldırıldı. Daha önceden de 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken Esra G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı annenin kanlar içinde kaldığı o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KADIN 'ALLAH RIZASI İÇİN BENİ KURTARIN' DİYORDU"

Olay hakkında konuşan esnaf Mehmet Gülmez, " Bağırma sesleri duyduktan sonra bir kadının yaralı bir şekilde yerde yattığını gördüm. 'Allah rızası için ambulans çağırın' diye bağırıyordu. Ben de ambulansı aradım. Ambulans geldi ve yaralıyı alıp götürdü. Bildiğime göre anne ile kızı arasında yaşanmış. Kız annesini bıçaklamış. Kızı bıçakladıktan sonra kadın kendini dışarı atmış. Ben kızın çıktığını gördüm. Gitmiş polise teslim olmuş. Kadın 'Allah rızası için beni kurtarın, ambulans çağırın' diyordu" dedi.

(Erdal Can İçelli - Hakan Polat - Mert Yıldırım - İHA)

Genç kız tartıştığı annesini bıçakladı
Genç kız tartıştığı annesini bıçakladı
Genç kız tartıştığı annesini bıçakladı
Genç kız tartıştığı annesini bıçakladı

YORUMLAR
500
Tartıştığı annesini tüfekle vurdu Tartıştığı annesini tüfekle vurdu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız tartıştığı annesini bıçakladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:59 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşısına çıkacak rakibi netleşiyor
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
14:47 Bakan Akar'dan "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" diyen Yunan parlamentere çok sert çıkış: Siz kavga etmek istiyorsunuz!
14:40 Aydemir Akbaş'tan skandal sözler: Allah gecinden versin şu an eşim ölse, hemen bir tane 20'lik alırım! Lazımsa neden almayayım?
14:37 Fenerbahçe, Marcelo transferinde sona geldi! Yıldız futbolcu maaş beklentisini kulübe iletti
14:28 CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
14:11 Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 15:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Genç kız tartıştığı annesini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement