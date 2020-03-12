Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü

1 saat önce

Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdüADIYAMAN'da, Dilan B. (19), evde tartıştığı babası Yusuf B.'yi (44) tabanca ile vurarak öldürdü.

Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü

ADIYAMAN'da, Dilan B. (19), evde tartıştığı babası Yusuf B.'yi (44) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilan B. ile babası Yusuf B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilan B., evde bulunan tabanca ile babasına peş peşe ateş etti. Göğsüne 4, başına ise 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekiplerin çalışması sonrası Yusuf B.'nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Babasını öldüren Dilan B. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. layla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü

Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:29 Kaynak: DHA
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