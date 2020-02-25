Genç kız, tartıştığı nişanlısını ormanda bıçakla öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç kız, tartıştığı nişanlısını ormanda bıçakla öldürdü - Son Dakika

Genç kız, tartıştığı nişanlısını ormanda bıçakla öldürdü

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de Zehra A. (22), ormanda çıkan tartışmada nişanı bozmak isteyen Emrah Öztürk'ün boğazını kestikten sonra 8 farklı yerinden bıçaklayıp öldürdü.

Genç kız, tartıştığı nişanlısını ormanda bıçakla öldürdü, System.String[]

ESKİŞEHİR'de Zehra A. (22), ormanda çıkan tartışmada nişanı bozmak isteyen Emrah Öztürk'ün boğazını kestikten sonra 8 farklı yerinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından Antalya'ya kaçmak isteyen şüpheli Zehra A., yakalanarak gözaltına alınırken, ilk ifadesinde, nişanı atacağını söylemesi üzerine öldürdüğünü itiraf etti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi, Kent Ormanı erkek ceset olduğunu görenler jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede bıçaklanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş erkek cesedinin 2 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan Emrah Öztürk'e (28) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kent Ormanı'nın güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Zehra A. ve Emrah Öztürk'ün birlikte ormana girdikleri ancak bir süre sonra Zehra A.'nın tek başına çıktığı tespit edildi. Savcılık ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Emrah Öztürk'ün cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmanın ardından katil zanlısı olduğu belirlenen Zehra A., şehirlerarası otobüs terminalinden Antalya'ya kaçmak istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Zehra A., nişanlısı olan Emrah Öztürk'ü öldürdüğünü itiraf etti. Bir süredir aralarında sorunlar olduğunu anlatan şüpheli Zehra A., "Nişanlımla bir süredir sorunlarımız nedeniyle tartışıyorduk, ormanda nişanı atmak istediğini söyleyince öldürdüm" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Eskişehir, Jandarma, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
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