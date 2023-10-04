Genç kız, tecavüze uğradığını sosyal medyada izlediği video ile fark etti - Son Dakika

Genç kız, tecavüze uğradığını sosyal medyada izlediği video ile fark etti

Genç kız, tecavüze uğradığını sosyal medyada izlediği video ile fark etti
Son Güncelleme: 04.10.2023 10:12

ABD'nin Florida eyaletinde genç bir kız, gittiği partinin ertesi günü sosyal medyadan gördüğü bir video ile tecavüze uğradığını öğrendi. Genç kıza tecavüz eden ve istismarı kayıt altına alan iki kişi tutuklandı.

ABD'nin Florida eyaletinde genç bir kız, sosyal medyada izlediği bir video ile önceki gece katıldığı partide tecavüze uğradığını öğrendi. Genç kızın şikayeti ile tecavüz eden ve o anları kaydeden 2 kişi tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞ

Florida'da 23 Eylül'de düzenlenen bir partide genç kız alkolün etkisiyle sarhoş oldu. Ertesi gün kendine gelen genç kız, sosyal medyaya düşen bir görüntü ile partide tecavüze uğradığını öğrendi. Genç kızın, videonun sosyal medyada dolaşıma girene kadar cinsel istismardan haberi olmadığı kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Genç kız durumu fark etmesiyle polise şikayette bulundu. Hem tecavüzde bulunan Daniel Brown hem de o anları kaydeden Ethan Eures suçlarını itiraf etmelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA: Genç kız, tecavüze uğradığını sosyal medyada izlediği video ile fark etti - Son Dakika
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