Genç kız tırın altında kalmakta son anda kurtuldu - Son Dakika

Karabük'te motosikletiyle kavşaktan karşı istikamete geçmeye çalışan genç kız, tırın altında kalmakta son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, 100. Yıl Mahallesi Jandarma kavşağında meydana geldi. 78 YD 701 plakalı motosiklet ile kavşakta ışıklarda bekleyen Ergül B. (22) isimli üniversite öğrencisi, yolun karşısına geçmek için aniden hareket ettiği sırada Karabük'ten Bartın istikametine seyreden Hayrettin S. idaresindeki 05 AAV 818 plakalı tırın dorsesinin lastiklerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan genç kız, tırın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üniversiteli genç kız burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin adeta ikiye bölündüğü kazada, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. - KARABÜK