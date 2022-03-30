Genç kız tırın altında kalmakta son anda kurtuldu - Son Dakika
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Genç kız tırın altında kalmakta son anda kurtuldu

30.03.2022 17:47
Genç kız tırın altında kalmakta son anda kurtuldu

Karabük'te motosikletiyle kavşaktan karşı istikamete geçmeye çalışan genç kız, tırın altında kalmakta son anda kurtuldu.

Karabük'te motosikletiyle kavşaktan karşı istikamete geçmeye çalışan genç kız, tırın altında kalmakta son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, 100. Yıl Mahallesi Jandarma kavşağında meydana geldi. 78 YD 701 plakalı motosiklet ile kavşakta ışıklarda bekleyen Ergül B. (22) isimli üniversite öğrencisi, yolun karşısına geçmek için aniden hareket ettiği sırada Karabük'ten Bartın istikametine seyreden Hayrettin S. idaresindeki 05 AAV 818 plakalı tırın dorsesinin lastiklerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan genç kız, tırın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üniversiteli genç kız burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin adeta ikiye bölündüğü kazada, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. - KARABÜK

Genç kız tırın altında kalmakta son anda kurtuldu
Genç kız tırın altında kalmakta son anda kurtuldu

YORUMLAR
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Enes'in tahliyesinde 'reddi hakkim' talebine ret Enes'in tahliyesinde 'reddi hakkim' talebine ret Park halinde çalınan sepetli motosikleti, jandarma buldu Park halinde çalınan sepetli motosikleti, jandarma buldu

Üniversite, Motosiklet, Jandarma, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kız tırın altında kalmakta son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kız tırın altında kalmakta son anda kurtuldu - Son Dakika
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