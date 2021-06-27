Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi Taş Ocaklar mevkiinde yaşanan olayda, Elif Ç. ve 4 arkadaşı piknik yapmak için ormanlık alana gitti. Burada bir süre eğlenen gençlerin iddiasına göre, Elif Ç. sevgilisinden ayrıldığı için uçurum kenarına giderek uçurumdan düştü.

OLAY SONRASI ERKEK ARKADAŞLARI KAÇTI

Elif Ç'nin., uçurumdan düştüğünü gören iki erkek arkadaşı olay yerinden kaçarken, Elif Ç.'nin iki kız arkadaşı ise olay yerinde kalarak saatlerce ağladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDEN 4 SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA ÇIKARILABİLDİ

Ekiplerin çalışmalarını devam ederken, polis ekipleri iki genç kızın ifadesini almak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler uçurumdan düşen Elif Ç.'nin cansız bedeninin bulunduğu kayalık alandan çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu genç kızın cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.