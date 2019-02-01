Genç Kız Uykusunda Cinayete Kurban Gitti
49 dakika önce
Genç kız uykusunda cinayete kurban gitti -Genç kızın babası K.T. gece geç saatlerinde oğlunu telefonla arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini söyledi.
Genç
kız uykusunda cinayete kurban gitti
-Genç kızın babası K.T. gece geç saatlerinde oğlunu telefonla arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini söyledi.
ADANA - Adana
'nın Kozan
ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, uykusunda cinayete kurban gitti.
Edinilen bilgiye göre olay, Tavşantepe Mahallesi Hasan Sehlikoğlu Caddesi üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Tuğçe Tatar
adlı genç kız gece geç saatlerinde uykusunda tüfekle vurularak öldürüldü. İddiaya göre, genç kızın babası K.T. gece geç saatlerinde oğlunu telefonla arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini söylediği, oğlunun ise bu durum üzerine polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi.
Olay yerine gelen ekipler kapıyı açması için K.T.'ye seslendi. Polisler çağrısına cevap alamayınca kapıyı zorla açtılar. Ekipler genç kızı vurulmuş halde bulurken, genç kızın babası K.T.'yi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:51 Kaynak: İHA
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