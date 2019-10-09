Son Dakika Haberleri: Genç kız uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Genç kız uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Genç kız uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

5 dakika önce

Genç kız uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındıSAMSUN - Samsun'da genç bir kız, polisin takibi sonucu satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalayarak gözaltına alındı.

Genç kız uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

SAMSUN - Samsun'da genç bir kız, polisin takibi sonucu satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalayarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları takip sonucu irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen N.T.adlı kızı yakalayarak gözaltına aldı. N.T. ile birlikte satışa hazır 18 paket halinde 24,60 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ve yine uyuşturucu etkisi bulunan 105 adet sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 915 lira para ele geçirdi.

Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan N.T., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Genç kız uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:44 Kaynak: İHA
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