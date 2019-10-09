Genç kız uyuşturucu ticaretinden gözaltında

Samsun'da genç bir kız, polisin takibi sonucu satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalayarak gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yaptıkları takip sonucu irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen N.T. (25) adlı kızı yakalayarak gözaltına aldı. N.T. ile birlikte satışa hazır 18 paket halinde 24,60 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ve yine uyuşturucu etkisi bulunan 105 adet sentetik ecza ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 915 lira para ele geçirdi.



Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan N.T., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN