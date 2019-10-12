Son Dakika Haberleri: Genç kız yanan evini söndürmek isterken yanarak ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Genç kız yanan evini söndürmek isterken yanarak ağır yaralandı

Genç kız yanan evini söndürmek isterken yanarak ağır yaralandı

1 saat önce

Bursa'nın dağ köyünde sobadan çıkan yangında biri ağır iki kişi yaralandı.

Genç kız yanan evini söndürmek isterken yanarak ağır yaralandı, System.String[]

Bursa'nın dağ köyünde sobadan çıkan yangında biri ağır iki kişi yaralandı.


İznik'in Elmalı köyünde yaşayan Asiye K. (46) ve Emine K. (26) adlı anne kızın oturdukları ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Ahşap ev bir anda alevlere teslim oldu. Yanan evlerini kurtarmak için alevlere müdahale etmek isteyen Emine K'nin üzerindeki elbiseleri tutuştu. Vücudunun yüzde 80'i yanan genç kız ağır yaralandı. Kızına müdahale etmek isteyen anne Asiye K. ise hafif yaralandı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği Emine K. İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun yüzde 80'inin yandığı ve 3. derece yanık oluştuğu öğrenilen talihsiz genç kız, tedavisinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. Genç kızın üniversiteden bu yıl mezun olduğu, Gemlik'te yaşadığı, hafta sonu tatili için Elmalı köyünde yaşayan ailesini ziyarete geldiği öğrenildi. - BURSA

Elmalı, Bursa, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
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