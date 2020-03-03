Genç kız yaşadığı korkuyu Müge Anlı'da anlattı - Son Dakika

Güpegündüz yol ortasından kaçırıldığını iddia eden genç kız 7 gün boyunca yaşadığı dehşet dolu anları Müge Anlı'ya anlattı.



İzmir'de 24 yaşındaki gıda teknikeri Tuğba Karaca, 25 Şubat'ta komşusu A.B. tarafından güpegündüz kaçırıldığını öne sürdü. Kızlarına ulaşamayan ailesi, tek çareyi Müge Anlı'ya başvurmakta bulmuştu. Ekrandan aktarılanlara göre Müge Anlı'nın aramaya başlaması üzerine korkan A.B., genç kızı Ödemiş Adliyesi'ne bırakıp kaçmıştı.



"Bana yaptıklarını düşününce aklımı kaçıracak gibi oluyorum"



Kurtulduktan sonra Anlı'ya konuk olan Tuğba Karaca, 7 gün boyunca yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını söyleyen 24 yaşındaki Karaca; "İşe giderken beni yolda zorla arabaya bindirdi. 7 gün boyunca farklı farklı dağ evlerinde kaldık. Onunla evlenmem için bana her türlü baskı ve şiddeti uyguladı. 5 dakikada hayatımı bitirdi. Bana yaptıklarını düşününce aklımı kaçıracak gibi oluyorum." dedi.



Şüpheli A.B.'nin her yerde arandığı bilgisi paylaşıldı. - İSTANBUL