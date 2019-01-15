Son Dakika Haberleri: Genç Kız Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Genç Kız Yaşam Mücadelesini Kaybetti

28 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde okula giderken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Cemile Vural (18), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç Kız Yaşam Mücadelesini Kaybetti, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde okula giderken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Cemile Vural (18), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı'nda geçen hafta meydana gelmişti. Lise öğrencisi Cemile Vural, okula gitmek için evden çıkmıştı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vural'a, E. G.'nin (26) kullandığı 09 FJ 717 plakalı hafif ticari araç çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan ve Aydın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Bölümünde tedavi altına alınan genç kız bir haftalık yaşam mücadelesini kaybederek, hayata gözlerini yumdu. Genç kızın ölümü ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Cemile Vural'ın cenazesi bugün Tepecik Mahallesi, Tepecik Camii'inde kılınacak olan cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

Efeler, Genç, Aydın, 3. Sayfa
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