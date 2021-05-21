Genç kız yeniden elini tam kullanabilmenin umuduyla yaşıyor - Son Dakika

Genç kız yeniden elini tam kullanabilmenin umuduyla yaşıyor

21.05.2021 07:23

Genç kız yeniden elini tam kullanabilmenin umuduyla yaşıyor Bayburt'ta odun doğrarken parmağını hızara kaptıran 17 yaşındaki genç kızın ameliyattan sonraki mutluluğu kısa sürdü.

Genç kız yeniden elini tam kullanabilmenin umuduyla yaşıyor

BAYBURT - Bayburt'ta odun doğrarken parmağını hızara kaptıran 17 yaşındaki genç kızın ameliyattan sonraki mutluluğu kısa sürdü. Ameliyatla kopan parmak yerine birleştirildi ancak bir süre sonra sinirlerden ötürü parmak eğri kaldı. Eğri parmakla elini tam kullanamayan ve maddi imkanları yeni bir ameliyata müsait olmayan genç kız, hayırsever ve devlet büyüklerinden yardım talebinde bulundu.

Bayburt'ta müstakil bir evde yaşayan 8 nüfuslu ailenin 17 yaşındaki kızları Habibe, yaklaşık 5 ay önce sobada yakmak için hızarla odun doğrarken kazara parmağını kesti. Habibe Büyükdağ, kopan parmağıyla birlikte ailesi tarafından Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü ilk müdahalenin ardından Erzurum'daki hastaneye sevk edildi. Habibe Büyükdağ'ın parmağı 4 gün dinlendirildikten sonra ameliyata alındı.

Ameliyatla kopan parmağının eline dikildiğini ancak mutluluğunun kısa sürdüğünü ifade eden Habibe Büyükdağ, sonraki gelişmeleri şöyle anlattı:

"Ameliyat geçirdim. Ameliyat başarısız olmuş. Damarlar, sinirler kopmuş. Kemiğin telini çekerken koparmışlar parmağım yamuk tuttu. Daha sonraki süreçte Trabzon'daki hastaneye gittik, birçok hastaneyi gezdik. Ama bir sonuç alamadık. ya keselim dediler yada donduralım dediler. Parmağımın düz olmasını istiyorum, elimi tam kullanabilmenin umuduyla yaşıyorum. Konya'da bir hastane varmış. Orayla irtibata geçtik. Bizim için çok para istediler. 15- 20 bin arası tutuyormuş masraf. Maddi durumumuz olmadığı için yaptıramıyoruz." dedi.

Yeniden elini tam kullanmayı çok arzuladığını kaydeden Habibe Büyükdağ, Konya'daki hastanede ameliyat olabilmek için kendilerine hayırsever veya devlet büyüklerinin destekte bulunmalarını istedi.

"Ailecek mağduruz"

İlk eşini kanser hastalığından dolayı kaybeden ve ikinci kez evlilik yapan 6 çocuk annesi Fatma Sivlim, "Eşim günlük 60 liraya yevmiyeye çalışıyor. Normal zamanda zaten kıt kanaat geçiniyorduk, maddi olarak çok zor durumdayız, sosyal hizmetler, belediye, valilik bu kurumlar yardımcı oluyorlar ama 8 nüfuslu bir aileyiz yetmiyor." diye konuştu.

Maddi imkansızlıktan ötürü kızının elini kullanamayacağının üzüntüsünü yaşayan anne Fatma Sivlim, "Kızım daha 17 yaşında daha çok genç. Bir şeyler geç olmadan bizlere yardım eli uzatılsın, ömür boyu bir elini kullanamama durumu var. Biz Habibe'nin parmağını tedavi ettirebilmek için farklı hastanelere, farklı şehirlere götürdük. Ama bir sonuç alamadık. En son Bayburt Devlet Hastanesine bir doktorumuz geldi. İyi bir doktor. Parmağı görünce olmayacak gibi değil dedi. Biz anlattık ya kesilecek ya dondurulacak diye. Bize Konya'daki doktoru önerdi. Kendi dokusundan doku testi yapılıp kendi ayağının ikinci parmağından oraya eklemini koyup tedavi edilebilir diye söyledi. Şuan bizim maddi durumumuz iyi değil. Değil hastaneye istenen 15- 20 bin lirayı vermeyi Konya'ya yol parası bulacak durumumuz yok. Zor durumdayız bakalım hayırlısı" dedi.

"Tek umudumuz Konya"

Trabzon'da, Eskişehir'de, Ankara'da, Erzurum'da hastane hastane gezdiklerini fakat bir sonuca varamadıklarını vurgulayan anne Fatma Sivlim, "Konya'daki tedaviyi denemek için az bir zamanımız kaldı. Bizim son çaremiz Konya'daki bu doktor, bu şansımızı kaybetmek istemiyoruz, herkesten yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önce sağlık sonra aş"

Kızı Habibe'nin yaşıtlarına imrendiğini, elinin düzeleceğine dair umutlarının ise kalmadığını belirten anne, "Kızım artık umudunu kaybetti. Bir eli olmadan hayatına devam edebileceğine kendini alıştırıyor. 15-20 bin lira bizler için çok büyük para ama bazı insanlar için hiçbir şey. Bu parayı toparlayıp kızımızı sevindirebiliriz. Önce Habibe sağlığına kavuşsun, umutları yeşersin, eskisi gibi elini kullanabilsin, sonra biz işe girip çalışalım, daha genciz çalışırız, çocuklarımıza bakarız. Yeter ki görmezden gelinmeyelim, birileri bize umut olsun, bazı şeyler için geç kalınmasın" diye konuştu.

Genç kız yeniden elini tam kullanabilmenin umuduyla yaşıyor
Genç kız yeniden elini tam kullanabilmenin umuduyla yaşıyor
Genç kız yeniden elini tam kullanabilmenin umuduyla yaşıyor
Genç kız yeniden elini tam kullanabilmenin umuduyla yaşıyor

Bayburt, Trabzon, Erzurum, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Genç kız yeniden elini tam kullanabilmenin umuduyla yaşıyor - Son Dakika


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