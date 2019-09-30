Genç kız, yüzmek için girdiği gölde boğuldu

ADANA'da arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra yüzmek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren Hayriye Kara (22), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatleriyle iki erkek arkadaşıyla Seyhan Baraj Gölü kıyısına gelen Hayriye Kara, iddiaya göre bir süre alkol aldıktan sonra yüzmek için kıyafetlerini çıkartıp, suya girdi. Genç kızın suda bir anda gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, göle girip, Kara'yı çıkartmak istedi. Suyun içinde genç kızı bulamayan arkadaşları, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Kara'nın cesedini kıyıdan birkaç metre açıkta buldu. Sudan çıkartılan Kara'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan Kara'nın olay anında yanında bulunduğu iki erkek arkadaşını ifade için karakola götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.