Son Dakika Haberleri: Genç kız yüzmek için girdiği gölde boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Genç kız yüzmek için girdiği gölde boğuldu

24 dakika önce

Adana'da 22 yaşındaki genç kız serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.

Genç kız yüzmek için girdiği gölde boğuldu, System.String[]

Adana'da 22 yaşındaki genç kız serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Sarıçam İlçesi Menekşe Mahallesi Seyhan Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Hayriye Kara, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. Ardından Kara, yüzmek için kıyafetlerini çıkartıp göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra Kara su içerisinde kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen su altı ekipleri genç kızın cansız bedenini su içerisinden çıkarttı.


Genç kızın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Genç kızın 2 arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi
Takipçileri, ten rengi şortuyla ip atlayan hava durumu sunucusunu çıplak zannetti Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 04:50:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç kız yüzmek için girdiği gölde boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]