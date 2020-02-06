Genç kıza çarpıp, kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç kıza çarpıp, kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı - Son Dakika

Genç kıza çarpıp, kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

6 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ehliyetsiz sürücü Barış K., yönetimindeki otomobille, bisikletli Ceylin Azizoğlu'na çarptı.

Genç kıza çarpıp, kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ehliyetsiz sürücü Barış K., yönetimindeki otomobille, bisikletli Ceylin Azizoğlu'na çarptı. Yaralanan Azizoğlu'na kısa süre bakıp kaçan Barış K. yakalandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. Spor salonundan bisikletiyle evine dönen Ceylin Azizoğlu'na, 54 HY 158 plakalı otomobil çarptı. Kazada Azizoğlu yaralandı. Sürücü, bir süre genç kıza baktıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ceylin Azizoğlu, tedaviye alındı.

Polis, görgü tanıklarının ifadelerinden ve güvenlik kameralarından yola çıkarak sürücüyü tespit etti. Kameralara yansıyan görüntüde, çarptığı kıza 2 dakika bakıp, kaza yerinden ayrıldığı görülen sürücü Barış K.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Barış K.'nin kullandığı aracın, trafik sigortasının da olmadığı belirlendi.

Barış K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:39 Kaynak: DHA
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