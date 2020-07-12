Genç kıza çarpıp kaçan motosikletli güvenlik kamerasında - Son Dakika

Genç kıza çarpıp kaçan motosikletli güvenlik kamerasında

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza hızını alamayan motosikletlinin feci şekilde çarpması kameralara yansıdı.

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza hızını alamayan motosikletlinin feci şekilde çarpması kameralara yansıdı. Motosikletli, olayın ardından kayıplara karışırken, kafatasında çatlak meydana gelen genç kızın babası, kızına çarpan motosikletlinin bulunmasını istedi.

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Feci kaza, 4 Temmuz Cumartesi akşamı Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 yaşındaki İrem Sarul'a, karşıdan karşıya geçtiği sırada hızla gelen motosikletli çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazanın ardından motosikletli olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Durumu ağır olan genç kız ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlattı.


"Kaçan motosikletlinin yakalanmasını istiyorum"


Beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlak meydana geldiği öğrenilen genç kızın babası Mustafa Sarul, "Kızıma hızla gelen bir motor çarptı. Ablasına ziyarete gitmişti. Dönerken halk ekmeğin orada iniyor karşıdan karşıya geçerken motosiklet çarpıyor. Onun yakalanmasını istiyoruz. 1 hafta oldu hala ses seda yok. Oradaki vatandaşlar olmasa zaten kızımın üzerinden arabalar geçecekti. Vatandaşlar yolu kesiyorlar arabaları diğer tarafa yönlendiriyorlar. Motorcu hiçbir şey yapmadan çekip gidiyor. Beyninde pıhtılaşma var. 8 gündür hastanede yatıyor. Psikolojisi bozuldu. 20 yaşında genç bir kız hayalleri var. Ben yetkililerden, çarpıp kaçan motosikletlinin yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kıza çarpıp kaçan motosikletli güvenlik kamerasında - Son Dakika
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