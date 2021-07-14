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GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞIP, BAŞINA TAŞLA VURDU; YARDIM İSTEYİP BAŞINDA BEKLEDİ -1 - Son Dakika

GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞIP, BAŞINA TAŞLA VURDU; YARDIM İSTEYİP BAŞINDA BEKLEDİ -1

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:44

KOCAELİ'de Afganistan uyruklu A.M.(20), takip ettiği A.A.?yı(17) ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı.

KOCAELİ'de Afganistan uyruklu A.M.(20), takip ettiği A.A.?yı(17) ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. A.M., genç kızın direnmesi üzerine taşla başına vurdu. A.M.?nin yol kenarına getirdiği genç kız için yardım istediği, kızın ailesi geldiğinde de olay yerinde durduğu belirlendi. Jandarma, A.M.?yi gözaltına aldı. Ağır yaralanan genç kız, tedavi altına alındı.

Olay, önceki gün Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Gebze merkezindeki dershaneden Pelitli Mahallesi'ndeki evine dönmek için halk otobüsüne binen A.A.?yı, Afganistan uyruklu A.M. otobüse binerek takip etmeye başladı. Mahallesinde otobüsten inip eve doğru yürüyen A.A.'nın arkasından ilerleyen ve evine yaklaşık 200 metre kala ağaçlık alana sürükleyen A.M., genç kıza cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın direnmesi üzerine A.M., yerden aldığı taşla başına defalarca vurdu. Daha sonra da baygınlık geçiren A.A.'yı ağaçlık alandan yol kenarına taşıdı.

MARKETTEN LİMONATA VE SU ALMIŞ

A.M., olayın gerçekleştiği yere yakın olan ve palet üretimi yapan bir iş yerine gidip yol kenarında baygın bir genç kız gördüğünü ve yardım etmelerini istedi. Bu sırada araçla yoldan geçen ağabeyi ise tesadüfen yaralanan kişinin kardeşi A.A. olduğunu görünce hemen durumu babasına bildirdi. Babası M.A.'nın olay yerine gelip kendi aracına aldığı A.A., daha sonra olay yerine çağrılan ambulansa teslim edildi. A.A., Gebze'deki özel bir hastanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. A.A.'nın hastaneye götürülmesinin ardından şüphelinin bir markete girip limonata ve su aldığı anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin limonata ve suyu almasının ardından sergilediği rahat tavırlar ise dikkat çekti.

'BİZ SARA NÖBETİ GEÇİRİYOR ZANNETTİK'

M.A., kızının yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü söyleyerek, "Sabah kızımla kahvaltı yaptık, daha sonra kızım dershaneye gitti. Ben işlerimi takip ederken saat 18.00'de oğlum eve gelirken yolda bir kalabalık görüyor. Daha sonra durup bakınca kardeşinin baygın halde olduğunu görüyor. Beni aradı, ben olay yerine geldim. Olay yerine geldiğimde kızım baygın halde can çekişiyordu. Kafasında, yüzünde, gözünde darp izleri vardı. Dudakları patlamıştı o vaziyette buldum kızımı. Daha sonra biz yolda bulduğumuz için sara nöbeti geçiriyor olabilir diye düşündük? dedi.

OLAY YERİNDE BABAYLA KONUŞMUŞ

Şüphelinin olay yerine geldiğini belirten baba M.A., şöyle konuştu:

'Olayı jandarmaya bildirdiğimizde araştırmalarda kızımın saat 17.00'de köye geldiğini gördük. Otobüsten inerken kızımı görenler olmuştu, orada bir köpekle oynadıktan sonra yoluna devam etmiş. Bizim eve doğru giderken ormanlık yolda çocuğumun arkasından birisi sarılarak ormana çekmiş. Çocuğumu darbetmiş, çocuğuma işkence yapmış, çocuğuma tecavüz etmeye çalışmış. Yabancı uyruklu olduğunu duyduk. Yakalanmış, suçunu da itiraf etmiş diye duydum. Olay anında ben kızımı arabama koyup ambulansa götürmek için çalışırken de bu kişinin hala orada olduğunu gördük. Jandarma bana kamera kayıtlarını gösterdi, bu kişi yanıma gelerek bana bir şeyler sormuş. Jandarma bana tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de 'tanımıyorum' dedim. Bu sırada kızımı ambulansa teslim ettim. O arada beklerken yanıma sağdan soldan komşular, tanıdıklar geldi. O kişi de o sıra da yanıma gelerek bana bir şeyler sormuş ama ben kendisini fark etmedim. Öldü mü, ölecek mi diye takip etmiş o sırada. Kızımın sağlık durumundan endişeliyiz. Şu an yoğun bakımda bilinci kapalı. Halen nöbet krizinde, uyandırdıkları zaman hala atak geçiriyor. Bilinci kapalı, yavrum ölüm döşeğinde.'

'OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ÇOCUK YANIMIZDA DURUYORDU'

Bölgede yaşayan Ferdi Yılmaz, "Buraya geldiğimizde kız sanki elektrik verilmiş gibi şoka girmişti. Daha sonra kızı buraya getirdik, bir şeyler yapmaya çalıştık. O sırada olayı gerçekleştiren çocuk, olayın başından beri yanımızda duruyordu. Babası geldiğinde de buradaydı, yaklaşık 5 dakika boyunca başında kaldık ve arabaya koyana kadar o kişi yanımızdan ayrılmadı. Olay bittikten sonra gitti. Olay anında yanımızdaydı ama hiçbir şeyi de belli etmedi. Sakin sessiz bir şekilde olayı izledi ve daha sonra kayboldu gitti. Jandarma devreye girdi, gece geç saatlere kadar buradaydı inceleme yaptılar. Şükür olsun jandarmamız yakaladı kendisini" dedi.

Jandarma ekiplerinin olay yerine yakın noktalarda bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi sonrasında zanlının adım adım genç kızı takip ettiği güvenlik kameralarından tespit edildi. Gözaltına alınan A.M.?nin sorgusu devam ediyor.

GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞIP, BAŞINA TAŞLA VURDU; YARDIM İSTEYİP BAŞINDA BEKLEDİ -1
GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞIP, BAŞINA TAŞLA VURDU; YARDIM İSTEYİP BAŞINDA BEKLEDİ -1
GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞIP, BAŞINA TAŞLA VURDU; YARDIM İSTEYİP BAŞINDA BEKLEDİ -1
GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞIP, BAŞINA TAŞLA VURDU; YARDIM İSTEYİP BAŞINDA BEKLEDİ -1

Afganistan, Jandarma, Pelitli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞIP, BAŞINA TAŞLA VURDU; YARDIM İSTEYİP BAŞINDA BEKLEDİ -1 - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMARA KALKIŞIP, BAŞINA TAŞLA VURDU; YARDIM İSTEYİP BAŞINDA BEKLEDİ -1 - Son Dakika
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