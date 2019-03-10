Genç Kıza Cinsel Saldırıda Bulunup Şantaj Yapan Şahıs Tutuklandı
1 saat önce
Kayseri'de 25 yaşındaki genç kıza zorla cinsel saldırıda bulunup, video ve kameraya alarak şantaj yaptığı iddiasıyla yakalanan 27 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri
'de 25 yaşındaki genç kıza zorla cinsel saldırıda bulunup, video ve kameraya alarak şantaj yaptığı iddiasıyla yakalanan 27 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Melikgazi
ilçesi Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi'nde bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre 27 yaşındaki şüpheli M.V.A., 25 yaşındaki S.C.Ç.'yi darp edip, zorla cinsel saldırıda bulundu. Şüpheli şahıs M.V.A. iddiaya göre bu yaptıklarını da cep telefonuna video ve resim olarak kaydedip mağdur kızın ailesine söyleyeceğini, babasına göstereceğini söyleyerek şantajda bulundu.
Mağdur kız S.C.Ç.'den farklı zamanlarda toplam 500 TL para ve kızdan bankadan kendisi için kredi çekip parayı kendisine vermesini, kendisine lüks marka cep telefonu almasını istediği iddia edilen şüpheli M.V.A., şikayet üzerine polis ekiplerince yakalandı.
Emniyet'teki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edilen şüpheli M.V.A. çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı', 'şantaj' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:54 Kaynak: İHA
Kayalıklarda Can Pazarı! Ekipler, İkna Etmek İçin 1 Saat Dil Döktü
Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı
Polis, Gizlice Girdiği Eğlence Merkezlerine Ceza Yağdırdı
Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı