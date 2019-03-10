Son Dakika Haberleri: Genç Kıza Cinsel Saldırıda Bulunup Şantaj Yapan Şahıs Tutuklandı

Genç Kıza Cinsel Saldırıda Bulunup Şantaj Yapan Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Kayseri'de 25 yaşındaki genç kıza zorla cinsel saldırıda bulunup, video ve kameraya alarak şantaj yaptığı iddiasıyla yakalanan 27 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Genç Kıza Cinsel Saldırıda Bulunup Şantaj Yapan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Kayseri'de 25 yaşındaki genç kıza zorla cinsel saldırıda bulunup, video ve kameraya alarak şantaj yaptığı iddiasıyla yakalanan 27 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi'nde bir evde meydana gelen olayda iddiaya göre 27 yaşındaki şüpheli M.V.A., 25 yaşındaki S.C.Ç.'yi darp edip, zorla cinsel saldırıda bulundu. Şüpheli şahıs M.V.A. iddiaya göre bu yaptıklarını da cep telefonuna video ve resim olarak kaydedip mağdur kızın ailesine söyleyeceğini, babasına göstereceğini söyleyerek şantajda bulundu.

Mağdur kız S.C.Ç.'den farklı zamanlarda toplam 500 TL para ve kızdan bankadan kendisi için kredi çekip parayı kendisine vermesini, kendisine lüks marka cep telefonu almasını istediği iddia edilen şüpheli M.V.A., şikayet üzerine polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet'teki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edilen şüpheli M.V.A. çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı', 'şantaj' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:54 Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
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