Genç kıza dehşeti yaşatmıştı, suç makinesi çıktı - Son Dakika
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Genç kıza dehşeti yaşatmıştı, suç makinesi çıktı

22.07.2022 14:55
Genç kıza dehşeti yaşatmıştı, suç makinesi çıktı

Tatil için geldiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde genç kıza dehşeti yaşatan Talip A.'nın, daha öncesinde yaralama, tehdit ve hakaretten birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Tatil için geldiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde genç kıza dehşeti yaşatan Talip A.'nın, daha öncesinde yaralama, tehdit ve hakaretten birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk babası olan şahsın, olay esnasında alkollü olduğu için yaptıklarını hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan Şevval Ö. bayram tatilinde ailesi ile birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine geldi. 19 Temmuz Salı günü gece saat 00.30 sıralarında Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö. iddiaya göre sokakta Talip A. isimli şahsın sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisine tekliflerde bulunan şahsa tepki gösteren genç kız, telefonunu çıkartarak şüphelinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi. Fotoğraf çekildiğini fark eden ve öfkelenen Talip A. araçtan inerek genç kıza saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kız bir tekel bayiine girerek yardım istedi. Tekel bayiine de gelen saldırgan genç kıza yumruk ve tekmeler ile saldırdı, daha sonra da telefonunu parçaladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından genç kız darp raporu alırken, Talip A. ise tutuklanarak Sakarya 1. Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Silahla verdiği poz dikkatlerden kaçmadı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yaralama, tehdit ve hakaretten birçok suç kaydı bulunan şahsın sosyal medya üzerinde silahla verdiği poz başta olmak üzere diğer paylaşımları da dikkatlerden kaçmadı. Alkollü olduğunu, genç kızın kendisine vurduğunu ileri süren Talip A.'nın aracında da tüfek ele geçirildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

İstanbul, Sakarya, Tatil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kıza dehşeti yaşatmıştı, suç makinesi çıktı - Son Dakika

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