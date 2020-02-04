Genç kıza kabusu yaşattı, parayla uyuşturucu ve baklava aldı - Son Dakika

Antalya'da lise öğrencisi kızın elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, 90 güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin kapkaçı gerçekleştirdikten sonra genç kızdan çaldığı 50 lira ile baklava aldığı, cep telefonu karşılığında ise uyuşturucu madde temin ettiği öğrenildi.



Olay, 30 Ocak Perşembe günü saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi, 917 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahalledeki evinden çıkan lise öğrencisi 16 yaşındaki Nurcan Durmaz, kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. 917 Sokak'ta kaldırımda yürüyen Durmaz'ın yanına siyah montlu bisikletli bir kişi yaklaşıp, genç kızın elindeki çantayı kapıp kaçtı. Neye uğradığını anlamayan Durmaz, önce arkasına baktı, sonra şüphelinin arkasından koştu. Büyük şok yaşayan Nurcan Durmaz durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Durmaz'dan eşkali alınan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yaşadığı korku yüzünden belli olan Nurcan Durmaz, olayın nasıl gerçekleştiğini polis ekiplerine anlattı. Durmaz'ın çantasında arızalı bir telefon, kimlik kartı ve 50 lira parasının olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



90 güvenlik kamerası ve MOBESE ile tespit edildi



Bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası Antalya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 90 güvenlik kamera görüntüsü ve MOBESE kameralarını inceleyerek şüphelinin M.G. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ekipler, herhangi bir ikameti bulunmayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen şüpheliyi dün yakalayarak gözaltına aldı.



Baklava ve uyuşturucu almış



M.G., emniyette verdiği ifadesinde çantadan çıkan 50 TL'yi harcadığını, cep telefonunu ise uyuşturucu madde karşılığında İ.Ç. ve O.C. isimli şahıslara verdiğini itiraf etti. Hakkında hırsızlık ve askeri kanuna muhalefet suçlarından 3 ayrı arama kaydı bulunan şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



M.G.'nin verdiği isimler doğrultusunda tekrar harekete geçen ekipler, İ.Ç. ve O.C.'yi yakalayarak 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan haklarında işlem yaptı. - ANTALYA