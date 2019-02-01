Son Dakika Haberleri: Genç Kıza Laf Atıp, Erkek Arkadaşını Döven 6 Kişiden 5'i Tutuklandı

Genç Kıza Laf Atıp, Erkek Arkadaşını Döven 6 Kişiden 5'i Tutuklandı

1 saat önce

Genç kıza laf atıp, erkek arkadaşını döven 6 kişiye yeniden gözaltı (2)Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.'ya (24) laf atıp, kendilerine tepki gösteren erkek arkadaşı Berati G.

Genç Kıza Laf Atıp, Erkek Arkadaşını Döven 6 Kişiden 5'i Tutuklandı, System.String[]
Genç kıza laf atıp, erkek arkadaşını döven 6 kişiye yeniden gözaltı (2)

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Burcu A.'ya (24) laf atıp, kendilerine tepki gösteren erkek arkadaşı Berati G.'yi (26) de tekme tokat dövdükleri iddiasıyla gözaltına alınarak, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 6 şüpheli için Cumhuriyet Savcılığı'nca yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü dün akşam, 3'ü de bugün polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden kardeş olan Ertan Semiz (38), Semih Semiz (43), Burhan Semiz (20) ile Burak İnce (28) ve Hakan Garaçoğlu (35) 'kasten adam yaralamaktan' çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Orhan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay anı güvenlik kamerası

-Olayın gerçekleştiği yerden görüntüler

Süre 00.58 - Boyut129 MB

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN-Mehmet İNAN/ORHANGAZİ (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:18 Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, Genç, 3. Sayfa
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