Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım - Son Dakika

Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım

11.05.2021 17:31
Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım, System.String[]

Bursa'da meydana gelen olayda Sedat A. isimli şahıs, başka birine benzettiğini söylediği 18 yaşındaki Ecenur Ö. isimli kıza muştayla saldırıda bulundu. Durum üzerine, Sedat A. isimli saldırgan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Sedat A.'nın mahkemede, "Birine benzettiğim için saldırdım. Suçsuz birine vurduğum için pişmanım" dediği öğrenildi.

Bursa'da 2 Nisan günü Gürsu ilçesi Namiz Yiğit Caddesi'nde yaşanan olayda 18 yaşındaki Ecenur Ö. isimli genç kadın, evine doğru ilerlediği sırada Sedat A isimli şahsın muştalı saldırısına uğradı.

Bir anda aldığı darbeyle neye uğradığını şaşıran Ecenur Ö., kanlar içerisinde yerde kaldı. Kızın kanlar içerisinde yerde kaldığını gören vatandaşlar, acil olarak Ecenur Ö.'ye müdahale ederek, sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırgan Sedat A. da etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.

Başkasına benzettiği kıza muştayla vuran şahıs mahkemede serbest kaldı

"SUÇSUZ BİRİNE VURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Başından ve yüzünden yaralanan Ecenur Ö., gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, aynı gün tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Sedat A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sedat A.'nın cezaevine gönderilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım. Suçsuz ve günahsız bir insana vurduğum için pişmanım" dediği görüldü.

Başkasına benzettiği kıza muştayla vuran şahıs mahkemede serbest kaldı

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE SERBEST KALDI

Sedat A. hakkında 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Sedat A.'nın yargılanmasına, perşembe günü başlandı. Duruşmaya Sedat A., cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Ecenur Ö. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Ecenur Ö., mahkemede verdiği ifadede Sedat A.'nın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Başkasına benzettiği kıza muştayla vuran şahıs mahkemede serbest kaldı

Sedat A. ise yaptığı savunmada, "Birine benzettiğim için saldırdım. Suçsuz birine vurduğum için pişmanım. Özür dilerim" dedi. Duruşma sonunda Sedat A., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

"SONGÜL OLSA PİŞMAN OLMAYACAK"

Sedat A.'nın saldırganlığının kime olduğu fark etmeksizin tehlikeli olduğunu belirten Ecenur Ö., "Belki Songül olsa pişman olmayacak. Ona vurup öldürseydi, pişman olmayacaktı demek ki. Ben tutuklanıp cezasını çekmesini istiyorum. Psikolojik sorunları varsa tedavisini olsun. Bu zor bir şey değil. Şu an o dışarıda geziyor ama ben evime hapsoldum. Ben ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

Başkasına benzettiği kıza muştayla vuran şahıs mahkemede serbest kaldı
Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım
Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım

Nisan, Polis, Bursa, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genç kıza muştayla saldırıp serbest kaldı: Yanlışlık oldu, pişmanım - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Yargi meşin: Muşta kullaniyor adam muşta..onunla gidip birde günahsiz kiza vuruyor yani daha ne yapacak ceza almak icin ayip günah yazik yaaa nasil bi sistem bu sonumuz hayir olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Çok ilginç. Bırakın bırakın: Birisine benzettiğim için saldırdım diye bir savunma yapılabilirmi! Bu savunma yapan serbest bırakılırmı? Bunun anlamı demekki bir kişiyi daha arıyor demek ve serbest bırakıldı. Aradığını bulup öldürüncemi içeri alınacak. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Atila öztürk : Şuçluyada vursan haksızsın serbest kalması yanlış allah belasını versin kadına şiddet Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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