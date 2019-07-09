Genç kıza ormanda darp davasında tahliye çıkmadı

Antalya'da 18 yaşındaki lise öğrencisi kızı ormanlık alanda dakikalarca darp eden 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da 18 yaşındaki lise öğrencisi kızı ormanlık alanda dakikalarca darp eden 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan S.D.K. savunmasında, "Eğitimim yarım kaldı, hakkımda tahliye kararı verilmesini istiyorum" derken, mahkeme heyeti sanıkların tamamının tutukluluklarının devamına karar verdi.



Olay, 31 Ocak Perşembe Günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D. (18), kız arkadaşı Amina S. (18) ile eve giderken, karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile Amina S. diğer kızların çağırdığı Mehmet C.Y.'nin (21) kullandığı otomobile bindi.



Varsak ormanlık alana geldiklerinde Amina S., erkek arkadaşı Yasin K. (22) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darp etti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Yasin K. ile buluştu.



Gruptakilerden bazıları Yasin K.'nın otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana gitti. Burada Yasin K. ve yanındakiler S.D.'yi darp etti. Genç kızı aralarına alıp yerlerde sürükleyip, dövdüler. Ardından parasını da gasp etmeye çalıştılar. Dakikalarca süren darp anlarını kameraya kaydeden grup, S.D.'yi, olayı kimseye anlatmamasını söyleyerek, şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler Amina S. (18), Yasin K. (22) ve Mehmet C. Y. gözaltına alınırken, Amina S. ve Yasin K. tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet C.Y. ise daha sonra tutuklandı.



Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S, M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi, S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmanın devamı görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Yasin K., Amina S., Mehmet C.Y., S.D.K ile tutuksuz sanıklar M.S ve M.G. ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.



Amina S., "Ben mağdura sadece tekme ve tokat attım. Bunu kabul ediyorum. Bunun dışındaki tüm suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Yasin K., gasp olayına karışmadığını ileri sürerken yaklaşık 1 yıllık asker olduğunu kaydeden Mehmet C.Y. de, "Yaklaşık 3 aydır da tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



Sanık S.D.K. ise, "Yağma ve hürriyeti tehdit suçlarını işlemedim. Yaklaşık 5 aydır tutukluyum. Eğitimim yarım kaldı, hakkımda tahliye kararı verilmesini istiyorum" diye konuştu.



Verdiği ara kararında sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



Müşteki avukatı Halit Çaplık, kararın hukuka uygun olduğunu ifade ederek, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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