Genç kıza saldırdığı ileri sürülen köpeğin kamyonetle ezilmesi protesto edildi - Son Dakika

Genç kıza saldırdığı ileri sürülen köpeğin kamyonetle ezilmesi protesto edildi

22.01.2021 17:01

Muğla'nın Bodrum ilçesinde genç kıza saldırdığı iddia edilen köpeğin, kızın annesinin kullandığı kamyonetin altında ezilerek sakat kalmasına bir grup hayvansever tepki gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde genç kıza saldırdığı iddia edilen köpeğin, kızın annesinin kullandığı kamyonetin altında ezilerek sakat kalmasına bir grup hayvansever tepki gösterdi.

Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi yanında bir araya gelen bir grup hayvansever, 15 Ocak'ta meydana gelen olayda, American staff cinsi "Chapo" isimli köpeğin sakat kalmasını protesto etti.

Köpeğin, saldırdığı genç kızını yaraladığı iddiasıyla sahibinden de şikayetçi olan anne tarafından bilinçli ezildiğini öne süren hayvanseverler, "Chapo için adalet", "Hayvan öldürmeye teşebbüs cinayete teşebbüs" yazılı dövizler açtı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Bodrum Kent Konseyi Üyesi Yonca Süner, köpeğin sakat kalmasına neden olduğunu ileri sürdükleri anneyi kınadı.

Köpeğin amacının kucağında başka cins bir köpek bulunan genç kıza zarar vermek olmadığını savunan Süner, "Ezilen köpek halen ölüm kalım savaşı veriyor. Bunu yapan kişi köpeği görmeyerek ezdiğini söylüyor. Oysa ki kamera kayıtları tüm olan bitenleri gözler önüne koyuyor. Bizler adalet yerini bulana kadar haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bacağına yapay kemik takıldı"

Köpeğin sahibi Seçil Yılmaz da "Chapo" isimli köpeklerinin yaşam savaşı verdiğini dile getirdi. Köpeklerinde organ kayıplarının mevcut olduğunu belirten Yılmaz, "Bacağı sakat kaldı, yumurtalıkları da zarar gördü. Halen yaşam savaşı devam ediyor. İyi haberler bekliyoruz. İzmir'den iki operatör geldi ve bacağına yapay kemik takıldı. Çok üzgünüz." diyerek duygusal anlar yaşadı.

Olay

İddiaya göre, Babürşah Sokak'taki bir sitede köpeğini gezdirmeye çıkan Begüm Çelik (19), aynı sitedeki başka bir aileye ait American staff cinsi köpeğin hızla yaklaşması üzerine köpeğini kucağına almış, köpeğin üzerine hamle yapmasıyla korkan genç kız, durumu ailesine bildirmişti.

Anne Ayça Yüksel, vücudunda çizikler olduğunu gördüğü kızını kullandığı kamyonete bindirmiş, hareket halindeki aracı takip etmeyi sürdüren köpek ise bu sırada sağ ön tekerin üzerinden geçmesiyle ezilmişti.

Bacağından yaralanan köpek, sahipleri tarafından götürüldüğü veterinerde ameliyata alınırken, güvenlik kameralarınca da kaydedilen olayla ilgili polise başvuran taraflar birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

Kızını kurtardığını ileri süren Ayça Yüksel köpeğin ezildiğini görmediğini savunurken, sakat kalan köpeğin sahipleri ise kasıt olduğunu iddia etmişti.

Genç kıza saldırdığı ileri sürülen köpeğin kamyonetle ezilmesi protesto edildi
Genç kıza saldırdığı ileri sürülen köpeğin kamyonetle ezilmesi protesto edildi
Genç kıza saldırdığı ileri sürülen köpeğin kamyonetle ezilmesi protesto edildi
Genç kıza saldırdığı ileri sürülen köpeğin kamyonetle ezilmesi protesto edildi

Protesto, Bodrum, Köpek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç kıza saldırdığı ileri sürülen köpeğin kamyonetle ezilmesi protesto edildi - Son Dakika


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