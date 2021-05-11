GENÇ KIZA SOSYAL MEDYADAN KABUSU YAŞATTI - Son Dakika

GENÇ KIZA SOSYAL MEDYADAN KABUSU YAŞATTI

11.05.2021 10:59

SAMSUN'da Semranur G. (18), sosyal medya üzerinden kendisine ulaşıp, cinsel içerikli mesajlar atarak ölüm tehdidinde bulunan Kaan Ö.'den (43) şikayetçi oldu.

SAMSUN'da Semranur G. (18), sosyal medya üzerinden kendisine ulaşıp, cinsel içerikli mesajlar atarak ölüm tehdidinde bulunan Kaan Ö.'den (43) şikayetçi oldu. Hakkında uzaklaştırma kararı verilen ve soruşturma başlatılan Kaan Ö.'nün en ağır cezayı almasını isteyen Semranur G., "Hastaysa tedavi olsun, değilse ona göre yargılansın" dedi.

İlkadım ilçesinde yaşayan Semranur G., 11 ay önce sosyal medya üzerinden Kaan Ö.'den, 'tanışalım' mesajları almaya başladı. Teklifi ciddiye almayan Semranur G., 50'nin üzerinde hesaptan cinsel içerikli mesajlar ve ölüm tehditleri alınca şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Kaan Ö. hakkında uzaklaştırma kararı verildi, soruşturma başlatıldı. Çalıştığı iş yerlerinin sosyal medya hesapları üzerinden de rahatsız edildiğini belirten Semranur G., kendisi gibi başka mağdurların da olabileceğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

'17 YAŞIMDAYKEN BAŞLADI'

Kaan Ö. isimli hesaptan 11 ay boyunca cinsel içerikli mesajlar ve ölüm tehditleri aldığını belirten Semranur G., 'Facebook üzerinden bana mesajlar atmaya başladı. Gençlik, Z kuşağı ve ölümle ilgili şeyler yazıyordu. Ben yazdığı her hesabı engellemeye başladım. Art arda 15 farklı hesap açarak bana yazınca ben de tedirgin oldum ve hesabımı dondurdum. Ardından Instagram'dan da yazmaya başladı ve 50'nin üzerinde hesaptan beni rahatsız etti. İlk şikayetimi de bu şekilde yapmış oldum. Ben şahsın kim olduğunu bilmiyordum ve hesaplarda kullandığı isimlerin sahte olduğunu düşünüyordum. Ardından bana kendisi ev adresini, ismini ve kimlik numarasını yolladı. Böylelikle isminin Kaan Ö. olduğunu anladım ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldum. İlk şikayetimden yaklaşık 1,5 ay sonra ikinci şikayetimi yaptım. Bu süre zarfında rahatsız etmeye de devam etti. Kendi rızamla incelenmesi için cep telefonumu teslim ettim. Ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldum. Savcılık uzaklaştırma kararı aldı fakat kararın alındığı gün de dahil olmak üzere rahatsız etmeye devam etti" dedi.

Sosyal medya hesaplarını kapatınca Kaan Ö.?nün bu kez de numarasını bulup, kendisini telefon üzerinden rahatsız etmeye başladığını kaydeden Semranur G., 'Mesajlarda bana sürekli pedofiliden bahsediyordu. Pedofilinin ben ne olduğunu bu süre zarfında öğrendim ve açıkçası korktum. Ardından uzaklaştırma kararını bana Facebook üzerinden gönderdi. 'Semranur Hanıma benden bir buzlu soda' diyerek kararla dalga geçer şekilde mesajlar attı. Artık ben de karşılık verdim ve tepki gösterdim. Bana 'Sicilimiz bozulmadı' gibi şeyler söyledi. Ben de son çare olarak sosyal medyada paylaşım yaparak sesimi duyurmaya çalıştım. Daha küçük yaşta birilerini de rahatsız edebilir. Onlar sesini çıkarmayabilir ve onlara zarar verebilir. Çünkü eminim ki akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs ve tehlikeli" şeklinde konuştu.

'AKLİ DENGESİ YOKSA TEDAVİ EDİLSİN'

Çalıştığı iş yerlerinden bu sorun yüzünden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Semranur G., "Benim gibi mağdur olabilecek herkesin önüne geçilmesini istiyorum. Eğer akli bir dengesizliği varsa tedavi olsun, şayet sağlıklıysa da ona göre yargılanıp cezasını alsın. Çünkü 1 senede bana verdiği maddi manevi zarar çok büyük. Onun yüzünden iş yerlerinde çalışamaz oldum. ve okulumu bırakarak çalışmaya başladım. İhtiyacım da vardı. Yetkililerin bu sorunu çözmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

GENÇ KIZA SOSYAL MEDYADAN KABUSU YAŞATTI
GENÇ KIZA SOSYAL MEDYADAN KABUSU YAŞATTI
GENÇ KIZA SOSYAL MEDYADAN KABUSU YAŞATTI
GENÇ KIZA SOSYAL MEDYADAN KABUSU YAŞATTI

Sosyal Medya, Facebook, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GENÇ KIZA SOSYAL MEDYADAN KABUSU YAŞATTI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması

Son Dakika Haberleri
11:47 Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor
11:38 İçişleri'nden Ramazan Bayramı açıklaması: İzin belgeleri tek tek kontrol edilecek
11:36 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
11:27 O anlar saniye saniye görüntülendi! Rusya'da okula yapılan kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
11:26 Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam
11:01 Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış
10:56 İdlip'ten acı haber! Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
10:25 Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gözü TCG Kınalıada'nın logosunda kalpaklı Atatürk bulunuyor
09:54 Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?
09:45 Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,30'dan işlem görüyor         
11:48
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor         
11:36
Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam         
11:26
İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi         
10:41
Mescid-i Aksa'da alevler içinde feryat sesleri yükseldi, Yahudiler sevinç çığlıkları attı! Mescid-i Aksa'da alevler içinde feryat sesleri yükseldi, Yahudiler sevinç çığlıkları attı!         
10:15
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici         
10:01
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi         
09:59
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü         
09:46
İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi         
07:40
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 11:52:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GENÇ KIZA SOSYAL MEDYADAN KABUSU YAŞATTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement