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Genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

18.01.2022 14:48
Genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinden ayrılan 28 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evinden ayrılan 28 yaşındaki genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor.

Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 28 yaşındaki Esra Ülkan, yaşadığı birtakım sorunların ardından geçtiğimiz Perşembe günü evinden ayrıldı. Ailesi bir süre sonra telefonla aradığı kızlarına ulaşamadı. Tüm girişimlerine rağmen Esra Ülkan'dan haber alamayan ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür aramalarına devam ede aile Ülkan'dan gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Abla Fatma Ülkan, kız kardeşinin hayat dolu iyi bir insan olduğunu belirterek, "Kardeşim geçtiğimiz perşembe günü evden çıktı bir daha kendisinden haber alamadık. Çokta arkadaş çevresi bulunmuyor. Biz gereken her yeri aradık ama bir sonuç alamadık. Böyle yapmazdı. Kardeşimin kaçırıldığından, yada bir yerde tutulduğundan şüpheleniyoruz. Gören, duyan bilen varsa ya bize yada polis merkezine bildirsin" diye konuştu. - ANTALYA

Genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor

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Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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